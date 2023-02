Les poètes chanteurs Temple de l’église protestante unie de Grignan, 9 avril 2023, Marseille 6e Arrondissement .

Les poètes chanteurs

Rémi Beer-Demander, ténor

Pascale Sicaud, soprano

Direction Vincent Beer-Demander



Né en 1984, Rémi Beer Demander débute ses études musicales au Conservatoire National de Région de Toulouse et aux Petits Chanteurs à La Croix Potencée de cette même ville. De 2003 à 2006, il étudie l’histoire et l’histoire de l’art aux Universités de Toulouse et Lyon ou il y obtient une Licence et part pour l’Italie. A son retour, il intègre le Conservatoire Supérieur de Région de Paris et son tout nouveau Jeune Choeur dirigé par Laurence Equilbey. Quelques années plus tard, il obtient son Prix de Chant Lyrique au Conservatoire d’Aix-en-Provence en 2011. Il intègre la classe de Monique Zanetti et sa formation spécialisée de Chanteur Baroque. En 2019 il participe à la tournée “le festin de Cosma”dans les bouches du Rhône et au Silo de Marseille sous la direction de Vladimir Cosma.



Bordelaise, Pascale Sicaud Beauchesnais est issue d’une famille où l’on pratiquait et enseignait la fauconnerie, art qu’elle cultive en même temps qu’elle découvre une autre passion : celle de la musique classique et du chant lyrique. Elle acquiert donc une riche formation musicale (Piano, Analyse, Ecriture, Master de Sciences Humaines mention Musicologie) avant d’intégrer le CNIPAL où elle participe aux interventions ponctuelles de Tom Krause et David Syrus en matière de technique

vocale et de travail du répertoire. D’autre part, elle est lauréate de plusieurs concours : UFAM, concours international de Clermont-Ferrand, concours international de Vivonne. Elle a commencé sa carrière avec les rôles de Circé dans Scylla et Glaucus de Leclair, Diane dans Orphée aux Enfers (Opéra de Marseille), Serpetta dans la Finta Giardiniera, la Deuxième Dame dans la Flûte Enchantée au Théâtre du Ranelagh ainsi qu’à Dortmund, Isabelle dans l’Aiglon d’Honegger (Opéra de Tours).

Concert lyrique

