Les Poésiques – création musicale de la compagnie Pluenn 2021-09-25 19:00:00 – 2021-09-25 19:45:00 Bazar Culturel 7 Rue Saragoz

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon Une création musicale, photographique, chorégraphique et poétique.

Ce sont des brèves de vie, instants chapardés racontés de l’intérieur, par celui ou celle qui les a vécus et qui entrent en résonance avec l’Autre.

Racontés en mots, en notes de musique, en corps qui danse, en corps saisis par la photo. +33 7 78 66 85 00 http://www.facebook.com/bazarsaragoz Une création musicale, photographique, chorégraphique et poétique.

dernière mise à jour : 2021-09-20

