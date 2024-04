Les poèmes de l’aube Exposition et lecture par Ann Rocard Au Charbon Courseulles-sur-Mer, vendredi 5 avril 2024.

Ann Rocard est plasticienne et auteure de nombreux romans, nouvelles, poésie, pièces de théâtre, comédies musicales. Elle aime se fixer des challenges et nous présente l’un d’entre eux. (www.annrocard.com)

Le 5 avril lecture en musique avec projection des œuvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05 21:30:00

Au Charbon 4 Rue Émile Héroult

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

