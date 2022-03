Les podcasts Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Les podcasts Médiathèque du Bois fleuri, 22 mars 2022, Lormont. Les podcasts

Médiathèque du Bois fleuri, le mardi 22 mars à 15:00

Découvrez comment profiter au mieux de ces émissions de radio à emmener partout avec soi ainsi qu’une sélection de podcasts.

Participation gratuite sur réservation obligatoire.

Atelier multimédia. Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T15:00:00 2022-03-22T16:30:00

