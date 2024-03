Les pochettes surprises Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine Hédé-Bazouges, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31 20:30

Fin : 2024-06-02 21:30

Depuis septembre, les comédien.nes en herbe du Théâtre de Poche (petits et grands) se donnent rendez-vous toutes les semaines pour préparer un spectacle. C’est le moment de le découvrir ! 31 mai – 2 juin 1

https://theatredepoche.mapado.com/

Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine 3 rue saint louis, hédé Hédé Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine