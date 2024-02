LES PLUS GRANDS MAGICIENS DU MONDE…Ou presque. Salle des Fêtes Volgelsheim, samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 20:00

Fin : 2024-04-20 21:30

Découvrez des illusionnistes renommés venus des quatre coins du monde. De la grande illusion au mentalisme, plongez dans un univers fascinant. Une soirée magique où rien ne va se dérouler comme prévu. Samedi 20 avril, 20h00 1

https://www.billetweb.fr/lpgmdm

Cette année, l’association Magic Events met les petits plats dans les grands et vous propose une soirée de gala exceptionnelle !

Préparez-vous à vivre un spectacle unique en assistant à cet illustre show réunissant les illusionnistes les plus renommés de la planète tous venus des quatre coins du monde spécialement pour cette représentation extraordinaire.

De la grande illusion au mentalisme, en passant par l’apparition d’un éléphant, de l’hypnose et bien d’autres surprises, ce spectacle international vous promet de vivre une expérience inoubliable sous la direction de Jimmy Loock et Willow. Plongez dans le monde mystérieux des rêves et des illusions et soyez les témoins de phénomènes inexpliqués comme vous n’en avez jamais vu.

Tout peut arriver dans le monde de l’impossible. Il se pourrait alors que tout ne déroule pas tout à fait comme prévu pour nos deux compères…

Trop tard ! Le rideau se lève !

Qui sont ces artistes ?

Jimmy Loock :

Explorez l’univers magique et délirant de Jimmy Loock, le magicien picard autoproclamé imaginateur. Fusionnant théâtre et magie, son spectacle explosif interroge les archétypes magiques, redéfinissant la nature même de la magie. Dans un monde où les lois physiques s’effacent, Jimmy Loock transporte le public dans un délire où se mêlent folie, magie moderne et extravagance.

Une expérience captivante où l’extraordinaire devient ordinaire, grâce à l’ingéniosité de ce magicien atypique. Un voyage au-delà de l’ordinaire, au croisement du théâtre et de la magie, promettant une rencontre mémorable avec le déjanté Jimmy Loock, le magicien imaginateur.

Site web : https://jimmyloock.wixsite.com/magicien-amiens

Willow :

Découvrez l’univers magique de Willow, magicien facétieux et poétique, artiste du ballon et magicien pour enfants depuis 2002. De renommée internationale, il a enchanté des publics à travers le monde, recevant des prix et des distinctions pour ses performances télévisées. Son numéro « Ballons Cabaret » a remporté en 2008 la catégorie « magie pour enfants » aux championnats de France de magie, devenant sa signature. Sa dernière création, B-Bird, lui a valu le 2ème prix au Championnat de France de Magie en 2017.

Plongez dans l’univers féerique de Willow, où la magie et la créativité s’entremêlent pour émerveiller les spectateurs de tous âges.

Site web : https://willowmagic.wixsite.com/willowmagic

Salle des Fêtes 68600 Volgelsheim Volgelsheim 68600 Haut-Rhin