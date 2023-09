Les plus grande voix de la littérature québécoise actuelle Bibliothèque Gaston-Miron Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 05 octobre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Claudia Larochelle, écrivaine, journaliste et animatrice culturelle, présentera les littératures québécoises actuelles avec un focus sur les voix émergentes de ce paysage littéraire en pleine évolution.

Rencontre avec Claudia Larochelle

Bien qu’il y ait un peu moins de 9 millions d’habitants au Québec, seule province canadienne ayant pour langue officielle le français dans un pays de presque 40 millions de personnes, il n’en demeure pas moins que celle qui a longtemps eu pour devise La Belle Province se démarque pour son impressionnante quantité de talents littéraires, d’hier à aujourd’hui, dont plusieurs font parler d’eux à travers le monde, à commencer par la France. Quelles sont ces voix fortes des lettres québécoises, notamment les émergentes ? Qu’est-ce qui les distingue des autres du monde? Auréolées d’une aura tant américaine qu’européenne, sans compromis, audacieuses, défricheuses, résolument innovantes, elles sont empreintes des spécificités de l’Histoire et de la culture québécoise avec ses idées, ses avancées, ses luttes, ses grands débats, sa solitude aussi. Claudia Larochelle lit plusieurs d’entre elles depuis une vingtaine d’années, d’abord comme lectrice puis comme journaliste. Elle les a vues se transformer, les a interviewées, les a commentées et les a partagées au plus grand nombre, via ses nombreuses tribunes. Elle dresse pour nous le portrait peu banal et fascinant de quelques titres incontournables et de ses créateur.ices de renom.

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : +33145877829 anne-isabelle.tremblay@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

