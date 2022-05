Les plus belles roseraies publiques du pays Avenue des Bains L-5610 Mondorf-les-Bains Mondorf-les-Bains Catégories d’évènement: Canton Remich

Visitez les plus roseraies publiques du pays. Les différents types de rosiers sont présentés par des panneaux explicatifs. Tous ces sites conservent des rosiers luxembourgeois anciens et modernes. Esch-sur-Alzette Roseraie dans le parc du Gaalgebierg – parc municipal Gaalgebierg Rue du Stade L-4325 Esch-sur-Alzette [https://citylife.esch/lieux/parc-gaalgebierg](https://citylife.esch/lieux/parc-gaalgebierg) Luxembourg Rousegaart “op de Rondellen” sur le site de “Luxembourg, vieux quartiers et fortifications”, patrimoine mondial de l’UNESCO Plateau du Saint-Esprit L-1475 Luxembourg Rousegäertchen Place des Martyrs L- 2341 Luxembourg Parc de Merl Rue de Bragance L-1255 Luxembourg Mondorf-les-Bains Roseraie du parc thermal de Mondorf-les-Bains Avenue des Bains L-5601 Mondorf-les-Bains [https://www.mondorf.lu/fr/nous-connaitre/roseraie](https://www.mondorf.lu/fr/nous-connaitre/roseraie) Mamer Roseraie de Mamer 1, Place de l’Indépendance L-8252 Mamer Walferdange Roseraie de Walferdange Rue de la Gare (en face de la gare CFL) L-7247 Walferdange Munsbach Rosarium du château de Munsbach Rue du Parc L-5374 Munsbach

