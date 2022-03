Les plus belles photographies de l’inventaire du patrimoine – Autour de la Chartre Un territoire entre Loir et coteaux église Loir en Vallée Catégories d’évènement: Loir en Vallée

Sarthe

Les plus belles photographies de l’inventaire du patrimoine – Autour de la Chartre Un territoire entre Loir et coteaux église, 2 avril 2022, Loir en Vallée. Les plus belles photographies de l’inventaire du patrimoine – Autour de la Chartre Un territoire entre Loir et coteaux

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à église

Traversé par la rivière du Loir et bordé de coteaux plantés de vignes, l’ancien canton de La Chartre-sur-le-Loir regroupe autour de cette petite ville les communes de Beaumont-sur-Dême, Marçon, Chahaignes, Lhomme et Loir-en-Vallée. Ce territoire vallonné présente un patrimoine d’une variété et d’une richesse étonnantes : églises paroissiales ornées de peintures monumentales, moulins d’origine médiévale, fermes anciennes, demeures « à la manière de la villégiature », ou patrimoine lié à l’activité toujours vivace de la vigne et du vin. De la fin du XVe au début du XVIIe siècle, une intense activité architecturale s’est emparée de cette vallée qui prolonge le Val de Loire. Résultat d’un minutieux inventaire du patrimoine couvrant plus de huit siècles, la publication Autour de la Chartre, un territoire entre Loir et coteaux dans la collection Images Patrimoine en Région présente dans leur contexte historique et topographique de nombreux édifices caractéristiques de cette partie orientale de la vallée du Loir sarthoise. Exposition des plus belles photos de l’Inventaire du patrimoine du 5 mars au 3 avril, dans certaines églises paroissiales. Informations pratiques dans Rendez-vous autour de La Chartre-sur-le-Loir église Lavenay Loir en Vallée Lavenay Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loir en Vallée, Sarthe Autres Lieu église Adresse Lavenay Ville Loir en Vallée lieuville église Loir en Vallée Departement Sarthe

église Loir en Vallée Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loir-en-vallee/

Les plus belles photographies de l’inventaire du patrimoine – Autour de la Chartre Un territoire entre Loir et coteaux église 2022-04-02 was last modified: by Les plus belles photographies de l’inventaire du patrimoine – Autour de la Chartre Un territoire entre Loir et coteaux église église 2 avril 2022 église Loir en Vallée Loir en Vallée

Loir en Vallée Sarthe