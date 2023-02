LES PLUS BELLES MUSIQUES DE FILM AZURARENA D’ANTIBES ANTIBES Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

LES PLUS BELLES MUSIQUES DE FILM AZURARENA D’ANTIBES, 24 février 2023, ANTIBES. LES PLUS BELLES MUSIQUES DE FILM AZURARENA D’ANTIBES. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 15.0 à 39.0 euros. SA OLYMPIQUE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS COTE D’AZUR Présente : ce spectacle . Venez vivre une représentation exceptionnelle de l’Orchestre des Solistes de Monte-Carlo !Au programme de cette soirée les plus grandes musique de film. De James Bond à Star Wars en passant par Pirates des Caraïbes et bien d’autres chefs d’œuvres du 7ème art . Votre billet est ici AZURARENA D’ANTIBES ANTIBES 250 rue Emile Hugues Alpes-Maritimes SA OLYMPIQUE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS COTE D’AZUR Présente : ce spectacle . Venez vivre une représentation exceptionnelle de l’Orchestre des Solistes de Monte-Carlo ! Au programme de cette soirée les plus grandes musique de film. De James Bond à Star Wars en passant par Pirates des Caraïbes et bien d’autres chefs d’œuvres du 7ème art . .15.0 EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu AZURARENA D'ANTIBES Adresse 250 rue Emile Hugues Ville ANTIBES Tarif 15.0-39.0 lieuville AZURARENA D'ANTIBES ANTIBES Departement Alpes-Maritimes

AZURARENA D'ANTIBES ANTIBES Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

LES PLUS BELLES MUSIQUES DE FILM AZURARENA D’ANTIBES 2023-02-24 was last modified: by LES PLUS BELLES MUSIQUES DE FILM AZURARENA D’ANTIBES AZURARENA D'ANTIBES 24 février 2023 AZURARENA D'ANTIBES ANTIBES

ANTIBES Alpes-Maritimes