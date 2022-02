LES PLUS BELLES MÉLODIES TZIGANES POUR LA SAINT VALENTIN Les Rouges-Eaux Les Rouges-Eaux Catégories d’évènement: Les Rouges-Eaux

Vosges

LES PLUS BELLES MÉLODIES TZIGANES POUR LA SAINT VALENTIN Les Rouges-Eaux, 14 février 2022, Les Rouges-Eaux. LES PLUS BELLES MÉLODIES TZIGANES POUR LA SAINT VALENTIN Auberge de la Cholotte 44 La Cense de Saint Dié Les Rouges-Eaux

2022-02-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-14 Auberge de la Cholotte 44 La Cense de Saint Dié

Les Rouges-Eaux Vosges Les Rouges-Eaux Vosges 65 EUR Pour leur rentrée musicale avec la Saint Valentin à la Cholotte, un rendez-vous à ne pas manquer ! Ils vous proposent de célébrer la Saint valentinavec un spectacle de musique des pays de l’Est et tziganes, de l’ensemble d’exception Tziganisky.

Un Voyage Musical en Europe de l’Est

L’Auberge de la Cholotte a mijoté une soirée musicale et gourmande aux couleurs des pays de l’Europe de l’Est. Pour l’occasion, 3 membres de Tziganisky partagerons avec vous leur passion pour les musiques Tziganes originaires de l’Europe Centrale, Roumanie, Hongrie, Ukraine… Le groupe nancéien, qui réunit des musiciens professionnels, s’exporte aujourd’hui au-delà des frontières lorraines. Humour et virtuosité caractérisent l’ensemble qui surprend, enthousiasme et invite à l’évasion. Les trois musiciens du groupe : Philippe Girodon et Sonia Gasmi au violon et Ramon Pereira à l’accordéon vous feront découvrir leur répertoire, allant de la Danse Hongroise n°5 de Brahms, à la Czardas de Monti

Menu de la Saint Valentin

Le Gravlax de truite et son mille feuilles de crudités

La Zivanska tzigane

Le plateau de fromage des environs

La coupe forêt noire auberge@lacholotte.com +33 3 29 50 56 93 http://www.lacholotte.com/ Auberge de La Cholotte

Auberge de la Cholotte 44 La Cense de Saint Dié Les Rouges-Eaux

dernière mise à jour : 2022-02-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Les Rouges-Eaux, Vosges Autres Lieu Les Rouges-Eaux Adresse Auberge de la Cholotte 44 La Cense de Saint Dié Ville Les Rouges-Eaux lieuville Auberge de la Cholotte 44 La Cense de Saint Dié Les Rouges-Eaux Departement Vosges

Les Rouges-Eaux Les Rouges-Eaux Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-rouges-eaux/

LES PLUS BELLES MÉLODIES TZIGANES POUR LA SAINT VALENTIN Les Rouges-Eaux 2022-02-14 was last modified: by LES PLUS BELLES MÉLODIES TZIGANES POUR LA SAINT VALENTIN Les Rouges-Eaux Les Rouges-Eaux 14 février 2022 Les Rouges-Eaux Vosges

Les Rouges-Eaux Vosges