Les plus belles maisons d’Auxerre Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: 89000

Auxerre

Les plus belles maisons d’Auxerre Auxerre, 30 avril 2022, Auxerre. Les plus belles maisons d’Auxerre Office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

2022-04-30 – 2022-04-30 Office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre 89000 3 3 EUR Auxerre regorge de trésors mais les plus visibles sont assurément ses bâtiments. Venez découvrir les plus beaux spécimens de la ville, en passant devant les fameuses maisons à pans de bois jusqu’aux hôtels particuliers, dépaysement assuré ! +33 3 86 52 06 19 https://www.ot-auxerre.fr/ Auxerre regorge de trésors mais les plus visibles sont assurément ses bâtiments. Venez découvrir les plus beaux spécimens de la ville, en passant devant les fameuses maisons à pans de bois jusqu’aux hôtels particuliers, dépaysement assuré ! Office de tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: 89000, Auxerre Autres Lieu Auxerre Adresse Office de tourisme 7 Place de l'Hôtel de Ville Ville Auxerre lieuville Office de tourisme 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Departement 89000

Auxerre Auxerre 89000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Les plus belles maisons d’Auxerre Auxerre 2022-04-30 was last modified: by Les plus belles maisons d’Auxerre Auxerre Auxerre 30 avril 2022 89000 auxerre

Auxerre 89000