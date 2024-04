Les Plus Belles de Mai belle de mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Les Plus Belles de Mai belle de mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Laissez-vous transporter dans quatre bars emblématiques de

notre quartier, tenus par quatre femmes inspirantes, pour la

1ère édition d’un festival au féminin.

Préparez vous à vivre une expérience inédite au cœur de

la Belle de Mai !



Laissez-vous transporter dans quatre bars emblématiques de

notre quartier, tenus par quatre femmes inspirantes, pour la

1ère édition d’un festival au féminin. Un festival ouvert à toutes

et tous, de créations performatives, chorégraphiques et

musicales en résonance avec la Journée Internationale des

Droits des Femmes.



Participez à cette mise en lumière de la place des femmes

dans l’espace public ! Soyez les acteurs et actrices de ces

soirées vibrantes et chaleureuses. Découvrez les propositions

percutantes et flamboyantes d’artistes professionnelles et

d’habitantes engagées de notre communauté.



La Mairie des 2e et 3e arrondissements, en partenariat avec

RedPlexus et KLAP Maison pour la Danse, vous invite à un

voyage artistique et festif à chaque fois différent tous les

samedis soirs d’avril et début mai autour et à l’intérieur des

bars.



Ensemble rencontrons ces femmes qui font le monde et la

Belle de Mai



Bar Marius

11 rue François Barbini



Les délices de Praia

16 rue Jobin



Café du théâtre

3 place Caffo



Cinéma Le Gyptis

136 rue Loubon



Bar Jo

41 rue Belle de Mai



Le mot de l’élue « L’objectif de ce festival est de mettre en avant la richesse culturelle et artistique du quartier, tout en donnant de la visibilité aux commerces locaux, notamment ceux tenus par des femmes. Il vise également à ce que les femmes se réapproprient l’espace public !



Nous avons à cœur de proposer une programmation qualitative, hybride entre le culturel et le festif, accessible à toutes et à tous. »



Emilia SINSOLLIEZ, première adjointe au Maire de secteur en charge de la Démocratie permanente, du budget participatif et des solidarités



Programme détaillé complet sur www.mairie-marseille2-3.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

belle de mai Quatre bars emblématiques du quatier Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les Plus Belles de Mai Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-08 par Ville de Marseille