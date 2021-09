Paris Centre culturel suisse Paris Les Plus beaux livres suisses 2020 Centre culturel suisse Paris Catégorie d’évènement: Paris

La librairie du CCS présente les ouvrages récompensés par Les plus beaux livres suisses 2020 (primé 2021). Le concours organisé par l’Office fédéral de la culture et présidé cette année par Gilles Gavillet, a distingué 19 livres qui expriment les tendances contemporaines de l’édition. Le prix Jan Tschichold Award est décerné à Krispin Heé. Vernissage mardi 02.11 de 17:00 à 20:00 [+ d’infos](https://ccsparis.com/evenements/les-plus-beaux-livres-suisses-2020/?q=les%20plus)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

