Cathédrale St Trophime, le lundi 9 août à 19:00

Les plus beaux Ave Maria du monde interprétés dans la cathédrale Saint-Trophime.

15€ / entrée libre pèlerins et moins de 18 ans

Musique classique : plus de vingt Ave Maria Cathédrale St Trophime 1 pl cathédrale Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T19:00:00 2021-08-09T20:30:00

Cathédrale St Trophime
1 pl cathédrale Arles
Arles Centre-Ville
Bouches-du-Rhône