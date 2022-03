Les Pléiades “Mozart, une vie d’opéra” LE 360 Paris music factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Pléiades "Mozart, une vie d'opéra" LE 360 Paris music factory, 15 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 juin 2022

de 20h30 à 22h00

payant

Les Pléiades, femmes de la nouvelle génération de musiciens, seront sur scène au 360 Paris Music Factory en juin, au coeur de la Goutte d’or ! Musique classique DISTRIBUTION Laetitia RINGEVAL · violon

violon Caroline FLORENVILLE · violon

violon Carole DAUPHIN-ROTH · alto

alto Lucie UZZENI · alto

alto Jennifer HARDY · violoncelle

violoncelle Amaryllis JARCZYK · violoncelle Les Pléiades, femmes de la nouvelle génération de musiciens, placent la recherche des sonorités originales au cœur de leur discours. Membres de l'orchestre Les Siècles, elles proposent un véritable voyage dans le temps en changeant d'instruments suivant l'époque des compositeurs. Pour cette soirée, Mozart est à l'honneur : quintette en do mineur, extraits du Requiem ou d'Opéra, Mozart n'aura plus aucun secret pour vous ! Ouverture des portes 30 minutes avant le concert. LE 360 Paris music factory 32, rue Myrha Paris 75018

