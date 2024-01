Señora Tentacion Les Plateaux Sauvages Paris, lundi 26 février 2024.

Señora Tentacion Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth / Texte Marie Dilasser 26 février 9 mars Les Plateaux Sauvages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-26T19:00:00+01:00 – 2024-02-26T20:15:00+01:00

Fin : 2024-03-09T16:30:00+01:00 – 2024-03-09T17:45:00+01:00

Dans le hall d’un immeuble, deux femmes, tout à leurs occupations respectives, n’en finissent pas de se croiser, se télescoper, se regarder, s’effleurer, se perdre et se retrouver. L’une est femme de ménage, l’autre est concierge. Toustes ignorent qu’elles cachent scrupuleusement leur amour. Elles le vivent pourtant et le fêtent deux jours par mois…

Les mots et les corps cohabitent, expriment des choses spécifiques et rendent compte de ce que peut provoquer le fait de devoir masquer à autrui qui l’on est vraiment. Le corps trahit, les mots dérapent, génèrent des situations drôles, absurdes, mais aussi fantastiques.

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « veronique.felenbok@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661782416 »}]

théâtre danse

Christophe Raynaud de Lage