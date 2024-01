Terrain vague Les Plateaux Sauvages Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Terrain vague 29 janvier – 3 février 2024 Les Plateaux Sauvages Tarification responsable sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T20:00:00+01:00 – 2024-01-29T21:20:00+01:00

Fin : 2024-02-03T17:30:00+01:00 – 2024-02-03T18:50:00+01:00

Medhi est un jeune journaliste radio qui a grandi dans les tours d’un quartier populaire. Il est envoyé pour couvrir la disparition de son quartier d’enfance, aujourd’hui remplacé par une cité nouvelle, plus confortable et moins précaire. Parler de cet endroit au passé lui rappelle Mariette, une amie qui vivait dans la cité pavillonnaire voisine des tours. Une amitié que la distance a défait lorsque Mariette a déménagé à la fin de l’école primaire.

Medhi reprend contact et, pour lui, Mariette ravive sa mémoire des années de leur amitié. C’est tout un monde enfoui qui s’éveille, et d’abord, le terrain vague qui sépare les tours des pavillons. Le territoire où les enfants se retrouvent, où l’amitié dépasse les préjugés sociaux et ethniques, malgré les interdictions des adultes et les barrières invisibles instituées par l’architecture du quartier.

A travers les souvenirs de Medhi et Mariette, TERRAIN VAGUE nous amène à questionner nos lieux de vie et les frontières imaginaires qui mettent à distance ses habitants. Dans une langue poétique et simple, Florence Valéro fait apparaître le sens de la mixité et de la rencontre comme moyens de changer sa trajectoire de vie.

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières, 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnierosebud.com »}]

Pauline Le Goff – Les Plateaux Sauvages