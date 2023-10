Des jambes pour une sirène Les Plateaux Sauvages Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Des jambes pour une sirène 20 novembre – 2 décembre Les Plateaux Sauvages

Lazare revisite très librement La petite sirène en abordant avec un humour tout moderne les grands sujets que soulève le conte.

La découverte de l’amour qui est un adieu à notre enfance et nos parents, bondir vers l’inconnu, vivre dans le déséquilibre, tenter de s’adapter, se métamorphoser… Cette Sirène est un jeu de questions et de découvertes.

Elle vient d’une mer antique, et ce monde qui n’a pas d’âge se heurte aux instincts destructeurs de l’homme. C’est toute la turbulence de notre époque qui flotte devant ses yeux innocents.

Mais la vitalité de sa curiosité l’emporte sur la tristesse, déjouant cet abime au fond duquel les cœurs s’usent.

Le palais de l’écriture est une naissance perpétuelle qui ouvre la porte des contes.

Si l’homme savait s’adapter au miracle, il n’aurait pas délaissé les sirènes.

Ici, nous allons jouer avec notre imagination et aller à leur rencontre.

Musique et Poésie, toujours présentes dans le théâtre de Lazare, ne renonceront pas à la beauté et à la joie.

