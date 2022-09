Ressources Humaines Les Plateaux Sauvages Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ressources Humaines Les Plateaux Sauvages, 10 octobre 2022, Paris. Ressources Humaines 10 – 22 octobre Les Plateaux Sauvages

Tarification responsable de 5 à 30 euros

Compagnie 28 Les Plateaux Sauvages 5, rue des Platrières 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France Après de brillantes études dans une grande école de commerce parisienne, un fils d’ouvrier revient dans son village faire un stage au service des Ressources humaines dans l’usine où travaille son père. Écartelé entre deux mondes, il va se rendre compte que son stage, censé être dédié au passage aux 35h, va servir de couverture à un plan social dont son propre père doit faire les frais. Il va alors s’engager dans la lutte syndicale contre son père qui ne peut supporter de voir son fils trahir tous ses espoirs d’ascension sociale, alors qu’il avait espéré le voir rejoindre la classe des « dominants ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-10T19:00:00+02:00

2022-10-22T18:00:00+02:00 Pauline Le Goff

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Plateaux Sauvages Adresse 5, rue des Platrières 75020 Paris Ville Paris lieuville Les Plateaux Sauvages Paris Departement Paris

Les Plateaux Sauvages Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ressources Humaines Les Plateaux Sauvages 2022-10-10 was last modified: by Ressources Humaines Les Plateaux Sauvages Les Plateaux Sauvages 10 octobre 2022 Les Plateaux Sauvages Paris Paris

Paris Paris