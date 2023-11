Jazz club du Pays d’Aix – Aurélie Tropez South quintet Les Platanes Aix-en-Provence, 22 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Concert de musique joyeuse et festive, aux couleurs variées : du jazz de la Nouvelle Orleans au Swing en passant par le CHORO brésilien et la musique caribéenne !!!.

2023-12-22 21:00:00 fin : 2023-12-22 23:30:00. EUR.

Les Platanes Salle Roger Baudun,

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A concert of joyful, festive music in a variety of styles, from New Orleans jazz to swing, Brazilian chorus and Caribbean music!

Un concierto de música alegre y festiva, de colores variados: ¡del jazz de Nueva Orleans al Swing, del coro brasileño a la música caribeña!

Konzert mit fröhlicher und festlicher Musik in verschiedenen Farben: vom Jazz aus New Orleans bis zum Swing über den brasilianischen CHORO und die karibische Musik!!!

