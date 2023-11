Regards d’outre-mer Les Platanes Aix-en-Provence, 16 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Venez assister à l’événement immanquable de cette fin d’année ! Votre ticket inclut un punch avec ou sans alcool. Cet événement promet d’être complet donc n’hésitez pas et réserver vos places aujourd’hui pour être sûr de faire partie de la fête !.

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 21:00:00. EUR.

Les Platanes Route Des Alpes

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us for the must-see event of the end of the year! Your ticket includes a punch with or without alcohol. This event promises to sell out, so don’t hesitate and book your tickets today to make sure you’re part of the party!

¡Venga a disfrutar de la cita ineludible de fin de año! Tu entrada incluye un ponche con o sin alcohol. Este evento promete agotar las entradas, así que no lo dudes y resérvalas hoy mismo para asegurarte de que formas parte de la fiesta

Kommen Sie zu dem Event, das Sie am Ende des Jahres nicht verpassen dürfen! Ihr Ticket beinhaltet einen Punsch mit oder ohne Alkohol. Diese Veranstaltung verspricht ausverkauft zu sein, also zögern Sie nicht und reservieren Sie noch heute Ihre Plätze, um sicherzugehen, dass Sie Teil der Party sind!

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence