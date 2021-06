Albi Médiathèque d'Albi-Cantepau Albi, Tarn Les Plasticiens Volants Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Les Plasticiens Volants du jeudi 1 juillet au vendredi 17 septembre

du jeudi 1 juillet au vendredi 17 septembre à Médiathèque d’Albi-Cantepau

Cet été, les Plasticiens Volants se posent à Cantepau pour créer un spectacle fabuleux avec le quartier, ses habitants, ses associations, ses lieux socioculturels. Le thème ? La métamorphose ! De la chenille au papillon, un fil conducteur se tisse entre l’ancienne histoire rurale de Cantepau et la transformation urbaine sur le point de débuter… Venez découvrir le projet artistique et la compagnie des Plasticiens Volants à la médiathèque de Cantepau. Une exposition haute en couleurs vous attend, ainsi qu’une sélection d’ouvrages sur le thème de la nature. Chenilles géantes, papillons aux mille couleurs et autres plantes fantastiques déambuleront à Cantepau le 17 septembre lors de la représentation finale. Embarquez pour l’aventure ! _Tout public._

Entrée libre

Médiathèque d'Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi

