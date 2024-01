Les plaques commémoratives de la Seconde Guerre mondiale : quand les murs racontent l’histoire ! Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Conférence par Céline LARGIER VIÉ, maître de conférences en linguistique – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, en association avec La France généalogique – CEGF.

Sous l’occupation, Paris fut le théâtre de divers événements dont les plaques commémoratives rendent compte dans l’espace public.

L’étude de ces plaques, qui rendent hommage aux acteurs et rappellent les moments forts de la Seconde Guerre mondiale dans la capitale, permet de dessiner une géographie du conflit et de retracer une histoire de la mémoire commencée dès 1944 et qui se poursuit encore aujourd’hui.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : +33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/99/les-conferences-de-la-france-genealogique/

Archives de Paris, D19Z 1.