Les plantes sauvages d'ile de France au Parc floral de Paris
Parc Floral de Paris
Le lundi 01 mai 2023

de 16h30 à 17h15

de 15h00 à 15h45

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition le parc floral de paris est payant du 1er Avril au 30 Septembre. Balade à la découvertes des plantes indigènes de l’ile de France au travers de la collection botanique du chemin de l’évolution. Les jardiniers du parc floral proposent une visite de la diversité des espèces de plantes sauvage présentent en Île-de-France. promenade à travers le chemin de l’évolution et les sentiers du parc floral. visite grand public, certain chemins de cette balade ne sont pas accessibles au personnes en fauteuils. Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://b02-gat.apps.paris.fr/fr-FR/produits?famille=1716038385310300000

