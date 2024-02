Les plantes sauvages comestibles à Boursay Boursay, samedi 18 mai 2024.

Balade et goûter thémathique offert.

Les plantes sauvages comestibles à Boursay. Venez apprendre sur les plantes comestibles au cours d’une balade et profiter d’un goûter avec Lény Fernandez et Grégory Tchalikian.15 EUR.

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 16:30:00

Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@maisonbotanique.com

