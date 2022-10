Les plantes qui soignent Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Les plantes qui soignent Bibliothèque Parmentier, 7 décembre 2022, Paris. Le mercredi 07 décembre 2022

de 18h00 à 20h00

. gratuit Inscription sur place ou par téléphone à partir du 7 novembre

Venez découvrir les vertus des plantes médicinales lors d’un atelier pratique avec l’association Communerbe Présentation d’une douzaine de plantes médicinales pour prévenir et guérir les petits maux du quotidien. Cet atelier consiste à observer les plantes pour apprendre à les reconnaitre, à les goûter sous forme de tisane et à prendre connaissance de leurs propriétés et de leurs utilisations. Animé par l’association Communerbe Inscription sur place ou par téléphone à partir du 7 novembre à la bibliothèque Parmentier Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : 0155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

