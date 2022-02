Les plantes qui se mangent et qui guérissent Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

2022-08-19 14:30:00 – 2022-08-19 17:00:00

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Entre botanique, histoire et imaginaire, cette promenade vous fera découvrir ces plantes, leur vie et leurs histoires. Balade sensorielle à la découverte des arbres, arbustes et fleurs sauvages à usage gastronomique, médicinal… Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Tarif : 2€ Vendredi 19 août 2022 – 14h30 à 17h – Beaussais-sur-Mer (Plessix Balisson), lieu de rdv communiqué lors de la réservation +33 2 96 87 00 40 http://www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-loisirs/Maisons-Nature/Agenda-des-Maisons-Nature/Plantes-qui-se-mangent-et-qui-guerissent8?uri=%2FCulture-sport-loisirs%2FMaisons-Nature%2FAgenda-des-Maisons-Nature Entre botanique, histoire et imaginaire, cette promenade vous fera découvrir ces plantes, leur vie et leurs histoires. Balade sensorielle à la découverte des arbres, arbustes et fleurs sauvages à usage gastronomique, médicinal… Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Tarif : 2€ Vendredi 19 août 2022 – 14h30 à 17h – Beaussais-sur-Mer (Plessix Balisson), lieu de rdv communiqué lors de la réservation Beaussais-sur-Mer

