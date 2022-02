Les plantes qui ont changé le monde, 11 mars 2022, .

14H00 Visio-conférence Les plantes qui ont changé le monde

Les voyages de découverte du monde de Christophe Colomb, Vasco de Gama et d’autres marins ont multiplié les transports et échanges de plantes alimentaires. Certaines ont été oubliées, d’autres adoptées et beaucoup ont façonné le monde d’aujourd’hui. Alors que personne n’aurait pu imaginer comment les découvertes botaniques du passé deviendraient entrelacées avec l’histoire humaine, il est également surprenant de constater à quel point nous en savons si peu sur leurs origines. Rejoignez-nous pour une aventure autour du monde pendant laquelle nous partageons les histoires et les anecdotes de certains des éléments de notre garde-manger, réfrigérateur et jardin.

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mf66a15cc86ca7b7d990888ab10edc037

Contact : education-environnement@paris.fr https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mf66a15cc86ca7b7d990888ab10edc037

