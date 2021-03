Les plantes qui ont changé le monde Bibliothèque de la Maison du Jardinage, 20 avril 2021-20 avril 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 20 avril 2021

de 10h30 à 12h

gratuit

Visioconférence

Bien avant que Christophe Colomb, Vasco de Gama et autres marins n’atteignent des contrés inconnues, des plantes et de nouveaux aliments ont été transportés, échangés et essayés dans différents coins de la planète. Certains ont été oubliés, d’autres ont été adoptés, et beaucoup ont façonné le monde d’aujourd’hui. Alors que personne n’aurait pu imaginer à quel point les découvertes botaniques du passé se sont entrelacées avec l’histoire humaine, il est également surprenant de constater à quel point nous en savons si peu sur leurs origines. Rejoignez-nous pour une aventure autour du monde pendant laquelle nous partageons les histoires et les anecdotes de certains des éléments de votre garde-manger, réfrigérateur et jardin.

Bibliothèque de la Maison du Jardinage 41 rue Paul Belmondo Paris 75012

6, 14 : Bercy (475m) 14 : Cour Saint-Émilion (511m)



Date complète :

2021-04-20T10:30:00+02:00_2021-04-20T12:00:00+02:00

Pascal Bonneau