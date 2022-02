Les plantes qui collent, qui puent, qui pètent Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Les plantes qui collent, qui puent, qui pètent Marcilhac-sur-Célé, 8 mai 2022

2022-05-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08 15:30:00 15:30:00

Marcilhac-sur-Célé Lot Marcilhac-sur-Célé En observant de près toutes sortes de plantes, nous tenterons de découvrir leurs armes secrètes pour tenter d’envahir le monde et pour assurer longue vie et prospérité à leur lignée ! Immobiles et sans défenses les plantes ? Pas si sûr ! En observant de près toutes sortes de plantes, nous tenterons de découvrir leurs armes secrètes pour tenter d’envahir le monde et pour assurer longue vie et prospérité à leur lignée ! Olterra

