Les Plantes Médicinales, 18 juin 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Les Plantes Médicinales Espace Saint Roch Bibliothèque municipale Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

2022-06-18 – 2022-06-18 Espace Saint Roch Bibliothèque municipale

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580

Atelier pour découvrir les vertus des plantes sur les plans physique et psycho-émotionnel en lien avec savoir ancestral et connaissances scientifiques.

Animé par Françoise RASO, naturopathe et phytothérapeute.

Gratuit et ouvert à tous.

