2023-06-17 14:30:00 – 2023-06-17 16:30:00
Sallenelles

Calvados Le temps d’une balade avec un botaniste, découvrez les plantes qui soignent. Reconnaissances, propriétés et usages sont au programme.

Intervenant : Patrick MARTIN, botaniste

Tout public (dés 8 ans).

