Savoie

Les plantes invasives : comment les reconnaître et comment lutter ? La Chapelle-Blanche, 1 octobre 2021, La Chapelle-Blanche.

Salle communale – La Chapelle Blanche
Impasse du Chanay

La Chapelle-Blanche Savoie La Chapelle-Blanche Cette réunion d’information animée par un professionnel des espèces végétales invasives vous permettra de connaître celles présentes sur notre territoire et quels sont les moyens de lutte. animationcvb@cc.coeurdesavoie.fr dernière mise à jour : 2021-09-13 par Office de tourisme Coeur de Savoie

