LES PLANTES FOSSILES DE LA VALLÉE DU LAYON – SORTIE LPO ANJOU Chaudefonds-sur-Layon Chaudefonds-sur-Layon Catégories d’évènement: Chaudefonds-sur-Layon

Maine-et-Loire

LES PLANTES FOSSILES DE LA VALLÉE DU LAYON – SORTIE LPO ANJOU Chaudefonds-sur-Layon, 2 octobre 2022, Chaudefonds-sur-Layon. LES PLANTES FOSSILES DE LA VALLÉE DU LAYON – SORTIE LPO ANJOU Chaudefonds-sur-Layon

2022-10-02 16:00:00 – 2022-10-02 19:00:00

Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire Chaudefonds-sur-Layon La visite sera suivie d’une conférence-débat sur les plantes fossiles découvertes en Anjou le long du sillon houiller, notamment à l’époque de l’exploitation du charbon.

Sortie suivie d’un diaporama. Pensez à réserver. Nombre de places limité : 50 participants maximum. En fin d’après-midi d’une journée automnale, venez découvrir les plantes fossiles de la Tranchée des Malécots (Chaudefonds-sur-Layon 49), où des fossiles de plantes sont visibles : un véritable trésor à ciel ouvert ! La visite sera suivie d’une conférence-débat sur les plantes fossiles découvertes en Anjou le long du sillon houiller, notamment à l’époque de l’exploitation du charbon.

Sortie suivie d’un diaporama. Pensez à réserver. Nombre de places limité : 50 participants maximum. Chaudefonds-sur-Layon

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Chaudefonds-sur-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Chaudefonds-sur-Layon Adresse Ville Chaudefonds-sur-Layon lieuville Chaudefonds-sur-Layon Departement Maine-et-Loire

LES PLANTES FOSSILES DE LA VALLÉE DU LAYON – SORTIE LPO ANJOU Chaudefonds-sur-Layon 2022-10-02 was last modified: by LES PLANTES FOSSILES DE LA VALLÉE DU LAYON – SORTIE LPO ANJOU Chaudefonds-sur-Layon Chaudefonds-sur-Layon 2 octobre 2022 Chaudefonds-sur-Layon maine-et-loire

Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire