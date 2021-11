Les plantes exotiques envahissantes : une menace pour la biodiversité ? Théâtre de Saint-Dizier, 25 novembre 2021, Saint-Dizier.

Les plantes exotiques envahissantes : une menace pour la biodiversité ?

Théâtre de Saint-Dizier, le jeudi 25 novembre à 18:30

Les espèces exotiques envahissantes représentent un énorme défi écologique, économique et sociétal, qui ne fait que s’amplifier. Entre l’intervention systématique (souvent coûteux et parfois « destructeur » et inefficace) et le laisser-faire (« à la nature de se débrouiller »), un positionnement nuancé est certainement souhaitable et souvent très prometteur. François Laviolette, Agent Natura 2000 au Département de la Nature et des Forêts du SPW, abordera cette thématique lors d’une conférence intitulée « Les plantes exotiques envahissantes : une menace pour la biodiversité ? » le 25 novembre prochain, à 18h30, au théâtre de Saint-Dizier. Les espèces envahissantes ont des messages à nous transmettre, sachant que c’est toujours l’Humain qui les a « générées » … et il devient essentiel de faire évoluer le modèle de lutte/gestion, pour notamment éviter des erreurs du passé et s’inscrire dans les grands enjeux actuels (climat, biodiversité, protection du sol et de l’eau, pollutions, etc.). Parmi les nombreuses plantes exotiques devenues envahissantes, les diverses espèces de renouées du Japon représentent sans doute les plantes invasives les plus coriaces à « gérer ». François Laviolette évoquera tout particulièrement cette espèce invasive, lors de son intervention. Cette conférence permettra de comprendre les risques pour la biodiversité locale et les moyens de lutte mis en place pour freiner les espèces exotiques envahissantes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Dans le cadre du cycle de conférences « Dans la nature de l’homme », coorganisé par la Ville de Saint-Dizier et la Ligue de Protection des Oiseaux.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne



