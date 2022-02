Les plantes et rosiers adaptés au changement climatique roseraie du lion d’or Torcieu Catégories d’évènement: Ain

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à roseraie du lion d’or

### Les plantes et rosiers adaptés au changement climatique Une visite commentée d’une heure pour parcourir le jardin d’un hectare afin de découvrir les plantes les plus rustiques ( manque d’eau, grand froid, grosse averses, terrain pauvre, canicule) et qui peuvent fournir une abondance, une bonne tenue et bonne productivité. Quelques techniques de soins et d’implantations seront promulguées à cette occasion.

5 euros par personne pas de limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T19:30:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T19:30:00

