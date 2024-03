Les Plantes et nous (invitation à la sophrologie au jardin) Le Jardin de Chanteloup Fressines, samedi 1 juin 2024.

Les Plantes et nous (invitation à la sophrologie au jardin) Venez goûter, sentir, ressentir, toucher… Laissez vous guider au travers d’un parcours sensoriel et d’une invitation à la sophrologie au jardin, pour vivre un moment de calme et de rencontre avec les… 1 et 2 juin Le Jardin de Chanteloup Sur inscription (nombre de place limité) – Tarif : 15€/adulte – gratuit pour les 7-18 ans – A partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Venez goûter, sentir, ressentir, toucher… Laissez vous guider au travers d’un parcours sensoriel et d’une invitation à la sophrologie au jardin, pour vivre un moment de calme et de rencontre avec les plantes et plus globalement la nature.

Le Jardin de Chanteloup 110 Chanteloup, Aigonnay 79370 AIGONDIGNE Fressines 79370 Aigonnay Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 22 98 65 90 http://www.lejardindechanteloup.fr https://www.facebook.com/lejardindechanteloup/ Dans ce jardin, des plantes aromatiques et médicinales sont cultivées, cueillies et transformées. Le public y est accueilli pour des animations sur les plantes (animations grand public et animations scolaires). Accès à vélo et en voiture, possibilité de parking dans la cour

©LeJardindeChanteloup-David VOUHE