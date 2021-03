Metz jardins de plantes au cloître des récollets metz Metz Les plantes du cloître vous racontent jardins de plantes au cloître des récollets metz Metz Catégorie d’évènement: Metz

Passez le grand portail de ce cloître du 13ème siècle pour partir à la découverte de nos jardins.

Les plantes médicinales cultivées par les moines dans le jardin des simples vous feront plonger dans l’univers du Moyen Âge et des anecdotes vous seront contées.

Dangereuses? Fascinantes? Bienvenue dans le jardin des plantes toxiques qui ont toutefois contribué à l’élaboration de grands médicaments utilisés de nos jours.

Maléfiques? Entrons dans l’univers des sorcières et des plantes qu’elles affectionnaient..

Les huiles essentielles, la transformation de la plante jusqu’au flacon, tel que nous le connaissons ou comment faire connaissance avec l’aromathérapie..

sur réservation, 15 personnes maximum, respect du protocole sanitaire en vigueur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Metz Autres Lieu jardins de plantes au cloître des récollets metz Adresse 1 rue des récollets 57000 metz Ville Metz