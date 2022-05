Les plantes du bord de mer Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Condette Catégories d’évènement: Condette

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Lors d’une visite guidée des jardins, François Colin vous fera découvrir les plantes les plus adaptées aux conditions littorales. Le vent, les embruns ou encore le sable sont autant d’éléments dont il faut tenir compte dans ses choix de fleurissement.

gratuit, sur réservation, rendez-vous devant le salon de thé, 20 participants maximum

Visite guidée des jardins du château d’ Hardelot par François Colin, jardinier Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Condette Pas-de-Calais

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

