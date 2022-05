Les plantes des pâturages – Jardin botanique de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d'Aubrac Catégorie d’évènement: Saint-Chély-d'Aubrac

Les plantes des pâturages – dimanche 22 mai à 10h et à 15h au Jardin botanique de l'Aubrac.

Gratuit

Gratuit

Inscription obligatoire auprès du Jardin Botanique : 07 86 56 92 50 Partez à la découverte des plantes des pâturages avec le Jardin botanique de l'Aubrac dans le cadre de la Fête de la Transhumance maintenance@aubrac-jardin.org +33 7 86 56 92 50 http://www.aubrac-jardin.org/

Village d'Aubrac Saint-Chély-d'Aubrac

