La visite sera axée sur le “compagnonnage” des plantes. Les nouveaux défis climatiques nous entraînent à être plus respectueux de la nature. Dans le Jardin de Curé de Remoray, les substances non naturelles sont banies. Les plantes sont capables de se protéger entre elles. Les plantes médicinales par leurs odeurs fortes, les fleurs par leurs couleurs, attirent les insectes pollinisateurs et repoussent les prédateurs. Elles permettent aussi de fabriquer des décoctions ou purins pour soigner les maladies. L’agencement des espaces, les développements alternés apportent de l’ombre et des améliorations du sol. Ce lieu, riche de plus d’une centaine d’espèces potagères, ornementales et médicinales, encadré de murs épais, est un havre de paix au milieu du village.

