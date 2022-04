Les plantes apotropaïques du Béarn Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Les plantes apotropaïques du Béarn Lucq-de-Béarn, 29 octobre 2022, Lucq-de-Béarn. Les plantes apotropaïques du Béarn Lucq-de-Béarn

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 17:00:00

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Lucq-de-Béarn 4 EUR Ce sont les plantes récoltées pour des rituels de protection. Nous découvrirons quelles sont ces plantes et les croyances qui les entouraient et qui les entourent encore aujourd’hui… Peut-être, sans le savoir, avez-vous des rites apotropaïques dans vos jardins ! Ce sont les plantes récoltées pour des rituels de protection. Nous découvrirons quelles sont ces plantes et les croyances qui les entouraient et qui les entourent encore aujourd’hui… Peut-être, sans le savoir, avez-vous des rites apotropaïques dans vos jardins ! +33 5 59 36 28 98 Ce sont les plantes récoltées pour des rituels de protection. Nous découvrirons quelles sont ces plantes et les croyances qui les entouraient et qui les entourent encore aujourd’hui… Peut-être, sans le savoir, avez-vous des rites apotropaïques dans vos jardins ! Lucq-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lucq-de-Béarn Adresse Ville Lucq-de-Béarn lieuville Lucq-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques

Les plantes apotropaïques du Béarn Lucq-de-Béarn 2022-10-29 was last modified: by Les plantes apotropaïques du Béarn Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn 29 octobre 2022 Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques