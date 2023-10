Bourse aux jouets et loisirs Les plantas Alixan, 12 novembre 2023, Alixan.

Alixan,Drôme

Bourse aux jouets et loisirs organisée par l’association des parents d’élèves d’Alixan, le dimanche 12 novembre.



Jouets, matériel de sport, puériculture, hors textiles.

A la salle polyvalente d’Alixan.



Dépôt de 8:00 à 11:00

Vente de 14:00 à 16:30.

2023-11-12 14:00:00 fin : 2023-11-12 16:30:00. .

Les plantas Salle polyvalente d’Alixan

Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Toy and leisure market organized by the Alixan parents’ association, Sunday November 12.



Toys, sports equipment, childcare, excluding textiles.

At the Alixan multi-purpose hall.



Drop-off from 8:00 to 11:00 a.m

Sale from 14:00 to 16:30

Mercadillo de juguetes y ocio organizado por la asociación de padres Alixan el domingo 12 de noviembre.



Juguetes, material deportivo, puericultura, excepto textil.

En la sala polivalente de Alixan.



Venta de 8:00 a 11:00

Venta de 14:00 a 16:30

Spielzeug- und Freizeitbörse, organisiert von der Elternvereinigung von Alixan, am Sonntag, den 12. November.



Spielzeug, Sportgeräte, Kinderpflege, außer Textilien.

In der Mehrzweckhalle von Alixan.



Abgabe von 8:00 bis 11:00 Uhr

Verkauf von 14:00 bis 16:30

Mise à jour le 2023-10-18 par Valence Romans Tourisme