Les Planètes • Collectif La ville en feu Les Champs Libres Rennes, samedi 23 mars 2024.

Les Planètes • Collectif La ville en feu Les danseurs et chorégraphes de La ville en feu interpréteront, en avant-première, une traversée du système solaire a cappella aux Champs Libres. Pour une expérience intime et interstellaire. Samedi 23 mars, 19h00 Les Champs Libres Gratuit

Début : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:45:00+01:00

Les Tombées de la Nuit présentent 3 spectacles dans le cadre de Nos Futurs. Cet événement porté par Les Champs Libres, en partenariat avec le journal Le Monde, donne une voix à la jeunesse en lui offrant un espace de discussion et de réflexion sur divers sujets d’actualité.

Dans cette vibrante réécriture dansée et chantée de l’œuvre de Gustav Holst, dix interprètes s’emparent du poème symphonique de sept mouvements (correspondant chacun à une planète du système solaire) pour donner à voir et à entendre ce qui résonne du cosmos en nous.

Dans son œuvre pour grand orchestre, composée entre 1914 et 1917, Gustav Holst consacrait un tableau musical à chaque planète du système solaire, attribuant à chacune ses propres couleurs, énergies et thématiques (Mars qui apporte la guerre, Vénus qui apporte la paix, etc.)

Cet ordre, conservé par La ville en feu comme fil rouge de la partition vocale, laisse ici place à une huitième planète, la Terre, incarnée par le chant Hymn of the Travellers, également composé par Holst.

Les très polyvalents danseurs et chorégraphes de La ville en feu (accueillis par Les Tombées de la Nuit en juillet dernier, avec Le Sacre) interpréteront, en avant-première, cette traversée du système solaire a cappella dans le hall des Champs Libres. Pour une expérience intime et interstellaire.

Hall des Champs Libres, cours des Alliés • Renseignements sur lestombeesdelanuit.com

