Partager le goût de l’art sous de multiples formes, s’activer, tout au long de la saison, avec vous, voisins et voisines, partenaires du champ social, écoles, collèges et lycées… Grâce à la présence vivifiante d’une Bande d’artistes et aux animatrices et animateurs culturels du ZEF : ça bouillonne autour d’actions à géométrie variable ! De l’art vivant, saupoudré d’une pincée d’inattendu, d’un zeste d’authenticité… Bienvenue aux Planches Animées !



Durée : 1h environ

Âge : ≥ 8 ans

Soirées gratuites (sur réservation)





• Mardi 31 mai

19h – Quatre chants des possibles

par l’Ensemble C Barré – Sébastien Boin

Direction d’orchestre Jean-Marc Seignobos

Mini concert du cycle de quatre pièces de Thomas Keck pour chœur d’enfants et orchestre de l’école Busserine.

Avec le soutien de la Ville de Marseille, la Fondation Logirem,

la Fondation Société Générale et la Fondation Orange.



19h45 – Nos Histoires

par Linda Blanchet (artiste de la Bande)

et le groupe complice

Extrait du laboratoire autour d’histoires de famille de Linda Blanchet avec 10 volontaires impliqués depuis deux saisons au ZEF.

Avec Lola Beaulieu, Nadine Hermes, Pauline Jaballah, Michel Maillan, Ourida Malek, Milan Marangone et Naïma Tillet.



• Jeudi 2 juin

19h – Au théâtre ce soir

par Édith Amsellem (artiste de la Bande) assistée de Marianne Fontaine et Anne Naudon

avec un groupe d’élèves volontaires du Collège Elsa Triolet

Création issue du travail d’ateliers mené sur l’année autour du thème du Théâtre, avec un grand T !

Avec le soutien de la Cité Éducative Marseille Nord.

12 élèves de 5e et de 3e du collège Elsa Triolet

Référente : Jeanne Labrousse, professeure de français du collège Elsa Triolet

Avec Nalin Aydin, Sephora Bey, Smaeli Caprice, Gnilan Cisse, Khadija El Bouazao, Djessim Klai, Elias Laouadi, Maïssa Latamna, Mathyas Lombard, Kylian Mahserejia, Camelia Mouales et Meylly Ouk Teng.



– Tribunal Fictirf

par Heddy Salem (animateur culturel du ZEF)

avec la Maison des Familles et des Associations

Un tribunal sert de prétexte pour des jeunes entre 15 et 18 ans pour explorer des thématiques qu’ils découvrent et partagent.

Référents : Saïd Mhoudini (Responsable du secteur jeunes de la Maison des Familles et des Associations), Soilah Soilhi et Loubna Selta (Animatrice et participante)

Avec Djafar Ali, Houcine Beliouz, Mohamed Djebli, Kaïs El Arrouf, Medhi Has, Hakim Macit, Hamza Macit, Jade Rouabah, Jawad Rouabah, Assia Tir



• Vendredi 3 juin

19 h – Agora

par Sébastien Ly (artiste de la Bande)

et une classe de seconde du Lycée Carmejane (Digne-les-Bains)

avec leur professeure Karine Ayasse

Création chorégraphique pour 27 élèves de seconde sur la thématique de l’égalité des chances.

+

Portraits dansés

par Sébastien Ly (artiste de la Bande)

et une classe de seconde du Lycée des Calanques avec leur professeur Denis Perrigueur

Court-métrage du réalisateur Bruno Mathé, regroupant 12 soli, composés à partir de l’imaginaire de chaque élève, avec leur corps comme outil de calligraphie.



– Ces supers !

Héros et héroïnes

par Ilaria Turba (artiste de la Bande)

et une classe de cinqui me du Collège Édouard Manet avec leur professeure Élise Magne

Un diaporama de super-héros raconté par leurs jeunes auteur.e.s qui donne le pouvoir à des actions fantastiques encore inédites.

De l’art vivant, saupoudré d’une pincée d’inattendu, d’un zeste d’authenticité… Bienvenue aux Planches Animées !

