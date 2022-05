Les plaisirs de l’été à la montagne – des sensations fortes pour les vacances Les coccinelles, 6 août 2022, Châtel.

du samedi 6 août au samedi 20 août à Les coccinelles

Tu seras accueilli dans un univers de liberté, d’aventure et de découvertes. Châtel est une station-village de rêve, situé à 1200 mètres d’altitude au coeur du Val d’Abondance. Avec son architecture montagnarde et son patrimoine préservés, le dépaysement sera assuré. Ambiance, douceur de vivre, convivialité se marient parfaitement pour t’offrir le meilleur des vacances. Succombez aux charmes d’un vrai village et laisses-toi ensorceler par les plaisirs de l’été à la montagne! Chatel, une terre propice à l’aventure !!! Ici on nage, on randonne, on grimpe, on joue les équilibristes, tout en admirant la beauté de la montagne en été. Les lève-tôt auront peut-être la chance de croiser des bouquetins posés au début d’un sentier ! Les montagnes sous le soleil, ici le paysage est vivant ! De l’action, des sensations fortes, des rebondissements, Chatel est une terre propice à l’aventure. Le centre de vacances se situe à 150 m des remontées mécaniques. Les jeunes seront accueillis dans des chambres de 2 à 6 lits. Le chalet comporte un grand espace extérieur, ainsi qu’une grande salle de restauration et d’une grande salle de jeux. Les repas seront gérés par le gestionnaire du chalet tout en privilégiant les traditions culinaires de la région. Notre association est le seul occupant du chalet.

Sur inscription au prix de 1290 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Châtel Haute-Savoie



