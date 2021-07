Les Plages Ouvertes – Cie Tortilla (Magasin Zinzin) Labenne, 11 août 2021-11 août 2021, Labenne.

Les Plages Ouvertes – Cie Tortilla (Magasin Zinzin) 2021-08-11 – 2021-08-11

Labenne Landes Labenne

Rendez-vous tous les mercredis soir des mois de Juillet et Août pour la première édition des « Plages Ouvertes ».

Au programme la compagnie Tortilla présentera Magasin Zinzin, un voyage burlesque et poétique dans l’univers des contes et légendes qui ont marqué notre légende collective.

+33 5 59 45 46 60

Mairie de Labenne

