Cycle de conférences « Tous en lice ! Une histoire du sport. » Saison 2 : Espaces et diffusion des pratiques sportives à Paris. Conférence par Emmanuel AUVRAY et Ivan BELLAUNAY, enseignants à l’UFR STAPS de l’université de Caen Normandie, dans le cadre du cycle de conférences Tous en lice ! Une histoire du sport : regards et représentations, aux Archives de Paris en partenariat avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Contact : 0153724123 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://archives.paris.fr/a/804/tous-en-lice-une-histoire-du-sport/

