Les Pirates du Lac ! Le relais de Chantelouve, samedi 10 août 2024.

Les Pirates du Lac ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 10 – 17 août Le relais de Chantelouve 685,5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-10T10:00:00+02:00 – 2024-08-10T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T17:00:00+02:00

Hissez Ho ! Un séjour 100% Pirates d’eau douce. Pour toi, Capitaine Crochet ou Fée Clochette !

Plonger dans le monde des moussaillons par des séances de voile (pour se perfectionner et aborder les bateaux ennemis), et en kayak (pour apprendre à ramer et s’échapper).

Tu aimes les chasses aux trésors, mais aussi la construction de navires – radeaux ? Alors ce séjour est fait pour toi. Un spécialiste vous amènera en balade dans les tourbières (zones où se cachent parfois les pirates et leurs grenouilles) pour une découverte de ce milieu hostile d’eau douce, riche en faune aquatique.

Pendant ton séjour, tu pourras aussi fabriquer des accessoires de pirates, et pourquoi pas te confectionner une tenue pour le bal de fin de séjour?

Tout est possible sur le lac à proximité du centre, à terre dans notre base nautique privée ou sur l’eau ! N’oublie pas tes vieilles baskets.

Le relais de Chanteloupe 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

voile kayak

PTVL